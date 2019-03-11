Namus paradan önce gelir

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası yorumcu Reha Kapsal'ın yaptığı eleştirilere sıcağı sıcağına yanıt verdi. Güneş, "Arkadaşlar konuşuyor. Para yüzünden ayrılmıyor. Tazminat filan diyor. Bizim namusumuz paradan önemlidir. Neyin parası var, kim kimden para almamış, anlatsınlar. Beşiktaş üzerinden kamuoyu yapılıyorsa, bunda bir art niyet var. Sahada oynanan oyun para oyunu değildir, ayak oyunudur. Futbolla alakalı şeylerin dışına çıktık. Sen beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun ama geçmişi bırak, buraya bak" dedi.
NİFAK TOHUMU VOLKAN GİBİ PATLAR
Güneş karşılaşma içinse şunları şöyledi: "Berabere kalsak, mucize. Fenerbahçe maçı da öyle. Biz başarılı değiliz ki zaten!
Taraftar beni sevsin diye gelmedim, tribüne de onlar çağırdı diye gittim. Hoca olarak ben gidersem, başka hoca gelecek. Burada attığınız her nifak tohumu gelecekte volkan gibi patlar. Seyirci bir olumsuzluk gösterebilir, aklıselim olan taraftar onları susturabilmeli.
2-3 gün önce ekrana çıkıp, 'Ya taraftar sahaya inerse'
diyenler mutlu oldu işte. Bu takım rakibini ezdi, geçti! 2-2 kalsaydı, 'Zaten Beşiktaş böyle' diyeceklerdi. 6-7 olması lazımdı, atamadık."
KARIUS TUTMADI
Tribünlerin ıslıkladığı Alman kaleci için Güneş ilginç bir yorum yaptı: "Karius'un elektriği, heyecanı donuk. Çocuk yetenekli ama tutmadı. Takıma ait olma konusunda eksikleri var. Benim de hatam vardır tabii. Bununla veya diğerleri ile sezonu kapatacağız, bu oyuncular bizim oyuncumuz. Tolga Zengin olsa, hemen oynatırım."
BİZİM MİLLİ TAKIM!
MilliTakımı cuma günü açıklayacağını da belirten Güneş şunları söyledi: "Bu takım bizim takım diyeceksiniz. Herkesin fikirlerini alacağım. Kim girer kim girmez bilemiyorum. Tek bildiğim iki maçı da kazanmak istediğim. Benim heyecanımda hiçbir azalma olmayacak. Bugün bir yönetim var. Kongreye gidecek. Varsa hoca gelir şimdi ama yok öyle bir şey. Gitmek kolay ama öyle bir şey yok."
BAŞKAN SOYUNMA ODASINDA
Şenol Güneş'in karşılaşma sonunda tribünleri alkışlaması, 'İstifa sinyali' olarak yorumlandı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da olası bir istifayı önlemek için karşılaşma sonrası soluğu soyunma odasında aldı. Güneş'e "Biz bu yolda beraberiz, istifayı aklından bile geçirme. Sonuna kadar birlikte devam edeceğiz" dediği öğrenildi. Başkan daha sonra takıma da kısa bir konuşma yaptı. Son dakikaya kadar mücadele ettikleri ve kazandıkları için oyuncularını kutladı.
TRİBÜNLERİ ALKIŞLADI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmanın bitiş düdüğü ile takımı sahanın ortasında topladı ve uzun süre tribünleri alkışlattı.
TRİBÜNDEN GUTİ'YE I LOVE YOU
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in yerine ismi geçen adaylardan yardımcı antrenör Guti'ye siyah-beyazlı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Tribünler Konya maçının başlama vuruşundan önce "I love you Guti" (Seni seviyoruz Guti)
tezahüratları yaptı. Skor 2-2'ye geldikten sonra da Guti'ye destek ve sevgi tezahüratları sürdü. Bu arada Erzurumspor'dan istifa eden Mehmet Özdilek de dünkü maçı tribünden izledi. Taraftarlar eski kaptana büyük sevgi gösterdi.
ANONSLAR SERAP ÖZTÜRK'TEN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında maçtaki gol anonslarını Vodafone KaraKartal Hareketi üyesi Serap Öztürk yaptı. Sosyal medya üzerinden gönderilen videolar arasından bu görev için seçilen Öztürk, takımının attığı 3 golde de anonsları başarıyla gerçekleştirdi.
KOCAMAN: İŞLER AYARLANIYOR
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın hedefinde hakemler vardı. İşte o sözler: "Beşiktaş bizden iyi oynadı. Buna itirazım yok. Peki neden vermiyorsunuz penaltıyı? Net bir darbe var. Tekrarlıyorum; bu bir ayar meselesi. Bir büyüğümüzün söylediği gibi, işler ayarlanıyor gidiyor. VAR diye bir sistem geldi. Oturuyorlar, gördüklerini vermiyorlar. Amir'in dizine çok net bir darbe var. Bunu görmedim demek ayıp olur."
Bülent TİMURLENK
2 SORU 2 CEVAP
1- Güneş'in 11'de yer vermediği Kagawa için düşünceleriniz?
Beşiktaş ilk yarıda hocanın derste olduğu sınıf, ikinci yarıda ise hoca okula gelmemiş ders boş geçmiş havasında olunca maçı kurtaran kenardan gelen Kagawa oldu. Yanal'ın Volkan, Terim'in Onyekuru ısrarı var. Güneş'in ısrarı da Kagawa'nın kulübede oturması. Japon yıldız geride kalan kariyerinde ne yaptıysa onu yaptı dün akşam da. Soru şu: Kagawa'yı hayatınızda kaç kez izlediniz?
2- Karius nereye koşuyor?
Karius iyi kaleci ama Beşiktaş ile kontrat imzalarken kendisini İstanbul'a getirmemiş. İspanyol ve Alman kalecilerin alt yapıları sağlamdır, bir kaleci reflekslerini yitirmişse o takım da o şehir de problemlidir. Karius'un da sıkıntısı bu. Kalesine gelen son 13 şutun 7'sini kurtaramayan Alman kaleci dün nerede oynasa olmayan Necip ile Beşiktaş'ın zayıf halkasıydı.