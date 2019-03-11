Namus paradan önce gelir

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası yorumcu Reha Kapsal'ın yaptığı eleştirilere sıcağı sıcağına yanıt verdi. Güneş, "Arkadaşlar konuşuyor. Para yüzünden ayrılmıyor. Tazminat filan diyor. Bizim namusumuz paradan önemlidir. Neyin parası var, kim kimden para almamış, anlatsınlar. Beşiktaş üzerinden kamuoyu yapılıyorsa, bunda bir art niyet var. Sahada oynanan oyun para oyunu değildir, ayak oyunudur. Futbolla alakalı şeylerin dışına çıktık. Sen beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun ama geçmişi bırak, buraya bak" dedi.Güneş karşılaşma içinse şunları şöyledi:Taraftar beni sevsin diye gelmedim, tribüne de onlar çağırdı diye gittim. Hoca olarak ben gidersem, başka hoca gelecek. Burada attığınız her nifak tohumu gelecekte volkan gibi patlar.2-3 gün önce ekrana çıkıp,diyenler mutlu oldu işte. Bu takım rakibini ezdi, geçti! 2-2 kalsaydı, 'Zaten Beşiktaş böyle' diyeceklerdi.Tribünlerin ıslıkladığı Alman kaleci için Güneş ilginç bir yorum yaptı: "Karius'un elektriği, heyecanı donuk. Çocuk yetenekli ama tutmadı. Takıma ait olma konusunda eksikleri var. Benim de hatam vardır tabii. Bununla veya diğerleri ile sezonu kapatacağız, bu oyuncular bizim oyuncumuz. Tolga Zengin olsa, hemen oynatırım."MilliTakımı cuma günü açıklayacağını da belirten Güneş şunları söyledi: "Bu takım bizim takım diyeceksiniz. Herkesin fikirlerini alacağım. Kim girer kim girmez bilemiyorum. Tek bildiğim iki maçı da kazanmak istediğim. Benim heyecanımda hiçbir azalma olmayacak. Bugün bir yönetim var. Kongreye gidecek. Varsa hoca gelir şimdi ama yok öyle bir şey. Gitmek kolay ama öyle bir şey yok."Şenol Güneş'in karşılaşma sonunda tribünleri alkışlaması, 'İstifa sinyali' olarak yorumlandı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da olası bir istifayı önlemek için karşılaşma sonrası soluğu soyunma odasında aldı. Güneş'e "Biz bu yolda beraberiz, istifayı aklından bile geçirme. Sonuna kadar birlikte devam edeceğiz" dediği öğrenildi. Başkan daha sonra takıma da kısa bir konuşma yaptı. Son dakikaya kadar mücadele ettikleri ve kazandıkları için oyuncularını kutladı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmanın bitiş düdüğü ile takımı sahanın ortasında topladı ve uzun süre tribünleri alkışlattı.Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in yerine ismi geçen adaylardan yardımcı antrenör Guti'ye siyah-beyazlı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Tribünler Konya maçının başlama vuruşundan öncetezahüratları yaptı. Skor 2-2'ye geldikten sonra da Guti'ye destek ve sevgi tezahüratları sürdü. Bu arada Erzurumspor'dan istifa eden Mehmet Özdilek de dünkü maçı tribünden izledi. Taraftarlar eski kaptana büyük sevgi gösterdi.8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında maçtaki gol anonslarını Vodafone KaraKartal Hareketi üyesi Serap Öztürk yaptı. Sosyal medya üzerinden gönderilen videolar arasından bu görev için seçilen Öztürk, takımının attığı 3 golde de anonsları başarıyla gerçekleştirdi.Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın hedefinde hakemler vardı. İşte o sözler: "Beşiktaş bizden iyi oynadı. Buna itirazım yok. Peki neden vermiyorsunuz penaltıyı? Net bir darbe var. Tekrarlıyorum; bu bir ayar meselesi. Bir büyüğümüzün söylediği gibi, işler ayarlanıyor gidiyor. VAR diye bir sistem geldi. Oturuyorlar, gördüklerini vermiyorlar. Amir'in dizine çok net bir darbe var. Bunu görmedim demek ayıp olur."Beşiktaş ilk yarıda hocanın derste olduğu sınıf, ikinci yarıda ise hoca okula gelmemiş ders boş geçmiş havasında olunca maçı kurtaran kenardan gelen Kagawa oldu. Yanal'ın Volkan, Terim'in Onyekuru ısrarı var. Güneş'in ısrarı da Kagawa'nın kulübede oturması. Japon yıldız geride kalan kariyerinde ne yaptıysa onu yaptı dün akşam da. Soru şu:Karius iyi kaleci ama Beşiktaş ile kontrat imzalarken kendisini İstanbul'a getirmemiş. İspanyol ve Alman kalecilerin alt yapıları sağlamdır, bir kaleci reflekslerini yitirmişse o takım da o şehir de problemlidir. Karius'un da sıkıntısı bu.