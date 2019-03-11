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Spor Toto 1. Lig

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Spor Toto 1. Lig
Hatay-Eskişehirspor: 4-0
Hatayspor sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendi. Maçın gollerini Caner (2), Mirkan (16) ve Hamza Gür (73 ve 85) kaydetti. Karşılaşmanın 85. dakikasında, Eskişehirspor kalecisi Melih Ağa, Hataysporlu Mesut Çaytemel'in kullandığı penaltı atışını kurtardı ancak kaleciden dönen topu Hamza Gür tamamlayarak golü attı.

İstanbulspor-Altınordu: 0-1
İstanbulspor sahasında Altınordu'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golü 26. dakikada Anıl Koç'tan geldi. Konuk ekipte Yusuf Acer 38. dakikada kırmızı kart gördü.

Balıkesir Baltok-Adana: 1-0
Balıkesirspor Baltok, Adanaspor karşısında üç puanı 37'de Mahatma Otoo'nun kafa vuruşuyla aldı. Balıkesirspor bu sonuçla puanını 35'e çıkardı, Adana temsilcisi ise 30 puanda kaldı.

Gençlerbirliği-Altay: 1-0
Gençlerbirliği, maç fazlasıyla zirveye yükseldi. Başkent temsilcisi, konuk ettiği Altay'ı tek golle mağlup etti. Kırmızı-siyahlı ekibe, üç puanı ve liderliği getiren golü 61. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Bogdan Stancu getirdi.
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