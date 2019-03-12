Aktif dinlenmeye geçtiler

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe Teknik Heyeti, üst üste 15 gün içerisinde Dirar, Mehmet Topal ve Valbuena'nın adale sakatlığı yaşamasının ardından alarma geçti. Yanal ve kurmayları, antrenman programında değişiklikler yaparak sakatlık riski yüksek görülen oyuncuları aktif dinlenme içeren bir programa dahil etti. Fenerbahçeli futbolcular Sivasspor maçına daha hafif bir çalışma sistemiyle hazırlanacak. Özellikle sakatlığa açık oyuncular için tetikte olunacak.F.BAHÇE'NIN 20 yaşındaki genç yeteneğinin Başakşehir maçında yaptığı pas hataları nedeniyle teknik heyetin gözünden düştüğü ve bundan sonra rotasyon oyuncusu olarak kullanılacağı öğrenildi