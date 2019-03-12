Başakşehir bu kez kaza yapmadı!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 15 haftadır zirve koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısında üst üste 3 hafta kayıp yaşadığı Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı mücadeleleri, ligin ikinci yarısında kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kazasız atlattı. Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlayan, 2'nci hafta Kasımpaşa'ya 2-1'lik skorla mağlup olanLigin ikinci yarısında 19'uncu haftada Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 23'üncü haftada Bursaspor'u 3-0, 24'üncü haftada Yeni Malatyaspor'u 2-0 ve 25'inci haftada ise Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla geçerek sezonun ilk yarısında yaşadığı puan kayıplarını telafi etti.