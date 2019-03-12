Fatih Terim’den Şenol Güneş’e destek

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, şampiyonluk yarışıyla ilgili asla pes etmeyeceklerini vurgularken, Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş'e de destek verdi. Terim şunları söyledi:Kaptanımız, saha içindeki güvenliğimiz Muslera onları önledi.Onun için de oyundan çıkarmadım. Kolay bir şey değil birdenbire gelip ocak ayında adapte olmak.Galatasaray pes etmez, geri durmaz, kabullenmez.Milli Takım, Şenol hoca ile anlaştı. Ortada abartılacak bir şey yok. Şenol hoca ikisine yetişecek kapasitede bir insandır.Ben bunu mevzu olarak görmüyorum.