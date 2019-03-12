Fatih Terim’den Şenol Güneş’e destek

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, şampiyonluk yarışıyla ilgili asla pes etmeyeceklerini vurgularken, Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş'e de destek verdi. Terim şunları söyledi:
İlk yarı sonuna baktığımızda 1-0 önde olmamıza rağmen çok da iyi olduğumuzu söyleyemeyiz.
Kaptanımız, saha içindeki güvenliğimiz Muslera onları önledi.
Ne yaparsa yapsın, Diagne gol atmadığı zaman baskı olacak. Çünkü büyük takımda oynuyor.
Onun için de oyundan çıkarmadım. Kolay bir şey değil birdenbire gelip ocak ayında adapte olmak.
Galatasaray pes etmez, geri durmaz, kabullenmez.
Milli Takım, Şenol hoca ile anlaştı. Ortada abartılacak bir şey yok. Şenol hoca ikisine yetişecek kapasitede bir insandır.
Türk Milli Takımı'na karar verilmiş, Allah yardımcısı olsun. Hepimiz yardım etmeliyiz.
Daha gelmeden herhangi bir şeye gerek yok. Kimsenin sıkıntısı olmaması lazım.
Ben bunu mevzu olarak görmüyorum.