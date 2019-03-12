Hazır ol Utku

Sezon başında Liverpool'dan transferi olay yaratan Alman file bekçisi Loris Karius, Konya maçında da kötü performans sergiledi. Yenilen ilk golde büyük hatası bulunan 25 yaşındaki Alman kaleci
, tribünlerin de tepkisini çekti. Teknik direktör Şenol Güneş de, performansını ve motivasyonunu yeterli bulmadığı Karius'un yerine, genç kaleci Utku Yuvakuran'ı
Göztepe maçında sahaya sürme planları yapıyor. Bu sezon 2 maçta forma giyen Utku, kalesinde 3 gol görmüştü.
Şenol Güneş'in de 21 yaşındaki file bekçisine "Forma giymeye hazır ol"
mesajı verdiği belirtildi.