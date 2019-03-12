Hazır ol Utku

BUGÜN NELER OLDU

Sezon başında Liverpool'dan transferi olay yaratan Alman file bekçisi Loris Karius, Konya maçında da kötü performans sergiledi., tribünlerin de tepkisini çekti. Teknik direktör Şenol Güneş de, performansını ve motivasyonunu yeterli bulmadığıGöztepe maçında sahaya sürme planları yapıyor. Bu sezon 2 maçta forma giyenŞenol Güneş'in de 21 yaşındaki file bekçisinemesajı verdiği belirtildi.