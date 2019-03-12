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Hazır ol Utku

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Hazır ol Utku
Sezon başında Liverpool'dan transferi olay yaratan Alman file bekçisi Loris Karius, Konya maçında da kötü performans sergiledi. Yenilen ilk golde büyük hatası bulunan 25 yaşındaki Alman kaleci, tribünlerin de tepkisini çekti. Teknik direktör Şenol Güneş de, performansını ve motivasyonunu yeterli bulmadığı Karius'un yerine, genç kaleci Utku Yuvakuran'ı Göztepe maçında sahaya sürme planları yapıyor. Bu sezon 2 maçta forma giyen Utku, kalesinde 3 gol görmüştü. Şenol Güneş'in de 21 yaşındaki file bekçisine "Forma giymeye hazır ol" mesajı verdiği belirtildi.
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