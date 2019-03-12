İtalya'da Fatih Terim sürprizi

"JUVENTUS ZORLUK ÇIKARACAKTIR"

"Büyük bir maç olacaktır. Atletico Madrid ilk müsabakada 2-0 galip gelerek önemli bir başarıya imza attı. Ancak diğer tarafta da Juventus var. Atletico Madrid iyi savunma yapan bir takım. Ancak Ronaldo ve arkadaşları da bu sezon çok formda ve geri dönüş için motiveler. Taraftarların yardımıyla Juventus'un bu akşam Atletico Madrid'e çok zorluk çıkaracağını düşünüyorum."

"RONALDO OLAĞANÜSTÜ!"

Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Fatih Terim, "Olağanüstü bir oyuncu. Kim bilir, belki de onun gecesi olabilir." derken Milan Teknik Direktörü Gattuso hakkında gelen soruya, "Oyuncu olarak Gattuso çok sevdiğim bir isim. Teknik direktör olarak da hala öyle. Yakın zaman önce onunla konuştum. Şu anda deneyim kazanıyor. Önünde büyük bir gelecek var." dedi.

Geçmişte Fiorentina ve Milan'da teknik direktörlük yaptığı dönemler hakkında gelen soruya yanıt veren Terim, İtalya'nın ikinci evi olduğunu ve burada çok güzel günlerinin geçtiğini söyledi.