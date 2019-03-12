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-Başakşehir maçı bilet fiyatları belli oldu

İstikbal Mobilya ile maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler satışa çıkıyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019 09:35
Kayserispor-Başakşehir maçı bilet fiyatları belli oldu

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 16:00'da İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu. Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak maçın biletleri Passolig tarafından bugün saat 15:00'de satışa sunulacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde oldu:

Batı Alt Tribün bileti: 40 TL
Doğu Alt Tribün bileti: 25 TL
Doğu Üst Tribün bileti: 20 TL
Kuzey Üst Tribün bileti: 15 TL
Kuzey Alt Tribün bileti: 15 TL
Misafir Tribün bileti: 20 TL

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Kayserispor-Başakşehir maçı bilet fiyatları belli oldu
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