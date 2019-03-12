Ofsaytlar mazi oldu

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de görev yaptığı her sezon ligin en fazla ofsayta düşen oyuncusu olan Burak Yılmaz, bu kimliğini Beşiktaş'ta değiştirdi.Şenol Güneş yönetiminde bu sorunu aşan futbolcu, skorer kimliğini ise değiştirmedi.Burak Yılmaz, Beşiktaş forması altında maç başına ofsayt ortalamasıyla ligde ilk 30'un dışında kaldı.Burak, Trabzonspor ile rakip kalelere 547 dakikada 21 şut atıp, 5 gol bulurken, Beşiktaş'ta ise 574 dakikada 25 şut atıp, 5 gol kaydetti.