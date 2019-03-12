Tepkiler gerçek Beşiktaş taraftarının sesi değil!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Başkan Fikret Orman, soyunma odasına inerek teknik direktör Şenol Güneş ile futbolculara destek konuşması yaptı. Orman'ın Güneş ile yaptığı görüşmede, "Biz senin yanındayız. Sonuna kadar beraber devam edeceğiz." şeklinde konuştu.Futbolculara da hitap eden başkan, "Öncelikle galibiyet için tebrik ediyorum. Burada Şenol hocamızla birlikte bir mücadele veriyoruz veSiz sahada gayret gösterin ve netice almaya bakın." ifadelerini kullandı.