Tribüne Başakşehir etkisi

BUGÜN NELER OLDU

Şampiyonluk yarışında son 9 haftaya girilirken, Medipol Başakşehir'in zirvede farkı koruması Türk Telekom Stadı'nın tribünlerini de vurdu.Aslantepe'deki atmosferi olumsuz etkiledi. Dün Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı kritik karşılaşmayı 33 bin 335 taraftar izledi. Karşılaşmanın iş gününe denk gelmesi de taraftar sayısını etkilerken,