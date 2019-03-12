Volkan topu tut!

BUGÜN NELER OLDU

Harun Tekin'den formayı aldıktan sonra bir dönem iyi bir performans sergileyen Volkan Demirel son haftalarda yine eleştirilen isim durumuna geldi. Son 4 haftada kalesine isabet eden, 11 maçta kurtarış yüzdesini de yüzde 61'e indirdi. Deneyimli kaleci bu yüzde iledurumuna geldi. En az 10 maça çıkmış 184 kaleci arasında diplerde yer alan Volkan sadece bir maçı gol yemeden tamamlayabildi.Volkan Demirel'in 184 isim arasındaolduğu listenin en iyisiyse daha önce kendisinin yedeği olarak forma bekleyen ve şans bulamadığı için takımdan ayrılan Mert Günok oldu. Fenerbahçe'den bonservissiz ayrılan ve Başakşehir'de önemli işler yapanve Opta verilerine göre yüzde 85'lik yüzde yakaladı.