Yusuf’a inanıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un sahasında Akhisar'ı 2-1 yendiği maçta oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklanan Yusuf Yazıcı, maç sonrası üzgün olduğunu söylemişti.Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Yusuf'un önemli bir oyuncu olduğunu belirterek,dedi.Trabzonsporlu futbolseverlere mesaj gönderen Şahin şunları söyledi:Trabzonspor'da kart cezalısı olduğu için hafta sonu deplasmanda oynanacak Erzurumspor maçında forma giyemeyecek Yusuf Yazıcı'nın yerine Olcay Şahan görev yapacak.TRABZONSPOR'UN sezon başı Leeds United'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Ganalı santrfor Caleb Ekuban, Gana Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 23 Mart'ta Kenya ile yapacağı maçın aday kadrosuna davet edildi. Bordo-mavili formayla başarılı bir grafik çizen 24 yaşındaki futbolcu ilk kez milli davet aldı. Ekuban, bu sezon Süper Lig ve kupada toplam 27 maçta 7 gol kaydetti