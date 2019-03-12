Yusuf’a inanıyoruz

Trabzonspor'un sahasında Akhisar'ı 2-1 yendiği maçta oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklanan Yusuf Yazıcı, maç sonrası üzgün olduğunu söylemişti. 22 yaşındaki oyuncuya yönetimden de destek geldi.
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Yusuf'un önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Yusuf, Trabzonspor'un olduğu kadar Milli Takımımızın da geleceği adına önemli bir oyuncudur. Sorumluluktan asla kaçmamış, eksikler nedeniyle taktığı kaptanlık pazubandının hakkını da vermiştir"
dedi.
BU TAKIMA SAHİP ÇIKIN
Trabzonsporlu futbolseverlere mesaj gönderen Şahin şunları söyledi: "Taraftarlarımızın takıma sahip çıkması gerekiyor. Biz oyuncumuzla görüşerek kendisine olan inancımızı yineledik. Gelecek haftalarda yine önemli işlere imza atacaktır."
YUSUF YAZICI'NIN YERİNE OLCAY
Trabzonspor'da kart cezalısı olduğu için hafta sonu deplasmanda oynanacak Erzurumspor maçında forma giyemeyecek Yusuf Yazıcı'nın yerine Olcay Şahan görev yapacak.
EKUBAN'A MİLLİ DAVET
TRABZONSPOR'UN sezon başı Leeds United'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Ganalı santrfor Caleb Ekuban, Gana Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 23 Mart'ta Kenya ile yapacağı maçın aday kadrosuna davet edildi. Bordo-mavili formayla başarılı bir grafik çizen 24 yaşındaki futbolcu ilk kez milli davet aldı. Ekuban, bu sezon Süper Lig ve kupada toplam 27 maçta 7 gol kaydetti