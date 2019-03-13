Barcelona Lyon'u farklı mağlup etti

İspanya'nın Barcelona takımı, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Fransa kulübü Olympique Lyon'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, ilki penaltıdan olmak üzere 18 ve 78. dakikalarda Lionel Messi, 31. dakikada Philippe Coutinho, 81. dakikada Gerard Pique, 86. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle karşılaşmayı 5-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Lyon'un tek golünü, 58. dakikada Lucas Tousart kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde 131. maçına çıkan Arjantinli yıldız Lionel Messi, turnuvada en fazla forma giyen Barcelonalı futbolcular sıralamasında ikinciliği paylaştığı Andres Iniesta'yı (130) geride bıraktı. Listenin zirvesinde Barcelona formasıyla 151 maçta görev alan Xavi bulunuyor.

Turnuvada İngiltere'den Tottenham, Manchester United, Manchester City, Liverpool, İspanya'dan Barcelona, İtalya'dan Juventus, Hollanda'dan Ajax, Portekiz'den Porto çeyrek finalde mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları, 9-10 ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.