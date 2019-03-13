Bayern Münih Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda? Çeyrek finale kim çıkacak?

Lewandowski, Thomas Müller, Mats Hummels, Manuel Neuer gibi isimlere karşı Salah, Firmino, Mane ve Milner gibi isimler tur mücadelesi verecek. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek diğer takım bu akşam belli olacak. Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Bayern Münih ile Liverpool arasındaki kritik mücadele bu akşam 23:00'da başlayacak. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği karşılaşma beİN SPORTS 1 ve beİN SPORTS Max HD1 kanallarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

BAYERN MÜNİH:

NEUER, RAFİNHA, HUMMELS, SULE, ALABA, MARTİNES, THİAGO, JAMES, GNABRY, RİBERY, LEWANDOWSKİ

LİVERPOOL:

ALİSSON, ARNOLD, MATİP, VAN DİJK, ROBERTSON, FABİNHO, WİJNALDUM, HENDERSON, SALAK, MANE, FİRMİNO

NOT: Her türlü gollü beraberlik sonucunda tur atlayan takım Liverpool olacak. Bayern Münih tek farklı kazansa dahi tur atlayan takım olacak. Liverpool da Almanya deplasmanında kazanırsa adını çeyrek finale yazdıracak.