Bile bile lades

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Fenerbahçe'de Valbuena şoku yaşanıyor... Başakşehir maçının 70. dakikasında oyuna giren ve 15 dakikada sakatlanan Fransız futbolcunun, sahalardan bir ay uzak kalacağı belirtildi.olan Valbuena'nın, milli takım arası ve seçimler sebebiyleBaşakşehir ile oynanan mücadele öncesinde sadece 1 kez takımla antrenmana katılan ve onu da tamamlayamayan Valbuena, teknik heyete kendisini iyi hissettiğini ve oynayabileceğini ifade etti. Sağlık heyeti iseşeklinde rapor verdi. Yanal maç günü oyuncusundancevabını alınca, 20 dakika kullanma kararı verdi. Ancak Valbuena o 20 dakikayı da tamamlayamadı.