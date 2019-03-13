Bile bile lades

Fenerbahçe'de Valbuena şoku yaşanıyor... Başakşehir maçının 70. dakikasında oyuna giren ve 15 dakikada sakatlanan Fransız futbolcunun, sahalardan bir ay uzak kalacağı belirtildi. Cuma günü Sivasspor maçında forma giyemeyecek
olan Valbuena'nın, milli takım arası ve seçimler sebebiyle verilecek aradan sonra oynanacak Ankaragücü karşılaşmasına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi.
"OYNAMAMASI DAHA DOĞRU"
Başakşehir ile oynanan mücadele öncesinde sadece 1 kez takımla antrenmana katılan ve onu da tamamlayamayan Valbuena, teknik heyete kendisini iyi hissettiğini ve oynayabileceğini ifade etti. Sağlık heyeti ise "Oynamaması daha doğru. Oynarsa en fazla 20 dakika sahada olmalı"
şeklinde rapor verdi. Yanal maç günü oyuncusundan "Oynamak istiyorum"
cevabını alınca, 20 dakika kullanma kararı verdi. Ancak Valbuena o 20 dakikayı da tamamlayamadı.