En iyisi Muslera

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor maçı farklı kazanıldı ama 7 başarılı kurtarışa imza atan Fernando Muslera tartışmasız sahanın yıldızıydı. Ligin ikinci yarısında 8 hafta geride kalırken Uruguaylı file bekçisi bu maçlarda Galatasaray'ın kalesine isabet eden 34 şutun sadece 4'ünde gol yedi. Başakşehir de Galatasaray gibi 4 golü ağlarında gördü.ve Muslera'nın önemi bir kez daha ortaya çıktı.Avrupa'nın major ligleri incelendiğinde sadece İngiltere'den Liverpool'un, Galatasaray gibi taraftarı önünde bileği bükülmüyor. İngiliz devi Premier Lig'de evindeki son 36 maçta 26 galibiyet, 10 beraberlikle 88 puan elde etti. Sarı-kırmızılılar ise 27 galibiyet, 5 beraberlikle 86 puan topladı. Aslan ligde en son 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.