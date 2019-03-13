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’dan Eljif’e terapi

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Ersun Yanal’dan Eljif’e terapi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçındaki performansı sonrası bunalıma giren Eljif Elmas'ı terapiye aldı. Genç yıldızı ile baş başa görüşen Yanal, "Yetenekli olduğun için F.Bahçe'ye geldin. Bu takımın geleceğinde yerin var. Bu maç kötü oynamış olabilirsin ama kendine inan. Henüz 19 yaşındasın. Kendini geliştirebilmek için önünde çok uzun bir süre var" dedi. Makedon yıldız, hocasına teşekkür ederken "Sizi mahcup ettiğim için üzüldüm. Bir daha sahada böyle bir Eljif olmayacak" sözünü verdi.
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Ersun Yanal’dan Eljif’e terapi
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