Florya’da kazandı

BUGÜN NELER OLDU

1-1'lik Erzurum beraberliğini 5-0'lık Antalya galibiyeti ile unutturan Galatasaray, 8 puan önündeki lider Başakşehir'in peşini bırakmayacağını gösterdi. Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet Florya'da futbolcuları şampiyonluğa motive etmek için yoğun mesai verdi. İşte detaylar:İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın uzun uğraşları sonucunda futbolcuların Ocak ve Şubat ayı maaşları ödendi. 2019'da ilk kez para alan ve hesaplarına toplam 9 milyon Euro yatırılan sarı-kırmızılı takımda moraller yükseldi.Fatih Terim, suskun golcüsü Diagne'yi ayağa kaldırmak için birebir görüşme yaptı. Onyekuru ve Feghouli'den de Senegalli forveti beslemelerini istedi.8 Mart Kadınlar Günü'nde Florya'da toplanan futbolcu eşlerini bir sürpriz bekliyordu. Muslera'nın eşi Patricia'nın doğum günü kutlandı. Bu jestle mutlu olan Muslera'ya da hocası tarafından ''Senden vazgeçmeyeceğim'' mesajı iletildi.Lig mesaisinden galibiyetle ayrılan Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Juventus'la Atletico Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi kapışması için dün Torino'daydı.