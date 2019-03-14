Liverpool istemiyor

BUGÜN NELER OLDU

2020 yılına kadar Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi olan Loris Karius'u sezon sonunda gönderme kararı alan Beşiktaş'ın Liverpool'la yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı. İngiliz kulübünün yetkilileri, siyahbeyazlılara,cevabını verdi. Bu arada Konyaspor maçında yediği hatalı gol nedeniyle taraftarın ıslıkladığı Loris Karius'un moralinin çok bozuk olduğu ve Göztepe maçında yerine genç kalecigörev yapabileceği belirtildi.