Liverpool istemiyor

2020 yılına kadar Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi olan Loris Karius'u sezon sonunda gönderme kararı alan Beşiktaş'ın Liverpool'la yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı. İngiliz kulübünün yetkilileri, siyahbeyazlılara, "Karius'u kadronuzda tutmak istemiyorsanız, kiralık gidebileceği başka bir takım bulun"
cevabını verdi. Bu arada Konyaspor maçında yediği hatalı gol nedeniyle taraftarın ıslıkladığı Loris Karius'un moralinin çok bozuk olduğu ve Göztepe maçında yerine genç kaleci Utku Yuvakuran'ın
görev yapabileceği belirtildi.
Loris Karius, Fulham'a transfer olan Fabri'nin yerine Beşiktaş'a gelmişti. Ancak Alman kaleci performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş taraftarı, son Konyaspor maçında hatalı gol yiyen Karius'a büyük tepki gösterdi