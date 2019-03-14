Şikâyet eden edene!

BUGÜN NELER OLDU

2015-2016 ve 2016-2017'de Süper Lig'i üst üste iki kez zirvede tamamlayan Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamayınca önemli bir gelirden oldu. Bu da futbolcu ödemelerine direkt yansıdı. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz dört ayın maaşlarının oyuncuların hesaplarına henüz yatırılmadığı ileri sürülürken son iki yılda alacakları için FIFA ya da TFF'ye giden isim sayısı 9'a yükseldi.AYRICA Quaresma'nın menajeri, Portekizli yıldızdan habersiz TFF'ye şikâyette bulundu. Listeye eklenen son isim ise Loris Karius oldu.Geçen sezon 80 milyon Euro civarında olan takım bütçesini, bu sezon 50 milyon Euro seviyelerine çeken Beşiktaş, buna rağmen ödemelerde sıkıntı yaşarken Başkan Fikret Orman söz konusu rakamı 40 milyon Euro'da sabitlemek istediklerini birçok kez dile getirmişti.