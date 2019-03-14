Şikâyet eden edene!

2015-2016 ve 2016-2017'de Süper Lig'i üst üste iki kez zirvede tamamlayan Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamayınca önemli bir gelirden oldu. Bu da futbolcu ödemelerine direkt yansıdı. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz dört ayın maaşlarının oyuncuların hesaplarına henüz yatırılmadığı ileri sürülürken son iki yılda alacakları için FIFA ya da TFF'ye giden isim sayısı 9'a yükseldi. Beşiktaş'tan ayrılan Pepe, Love, Babel, Veli ve Tolgay'ın yanı sıra Gökhan Töre ve Gary Medel, FIFA ve TFF yolunu tuttu.
BÜTÇEDE %50 DARALMA
AYRICA Quaresma'nın menajeri, Portekizli yıldızdan habersiz TFF'ye şikâyette bulundu. Listeye eklenen son isim ise Loris Karius oldu. Alman kalecinin 20 Şubat tarihinde konuyu FIFA'ya taşıdığı öğrenildi.
Geçen sezon 80 milyon Euro civarında olan takım bütçesini, bu sezon 50 milyon Euro seviyelerine çeken Beşiktaş, buna rağmen ödemelerde sıkıntı yaşarken Başkan Fikret Orman söz konusu rakamı 40 milyon Euro'da sabitlemek istediklerini birçok kez dile getirmişti.