Trabzonspor'da mecburi revizyon

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman son haftalarda kadroda istikrar yakalamıştı ancak Erzurumspor maçında değişime gidecek. Sakat olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yokluğunda savunmanın sağında Hüseyin Türkmen'e
görev vermeyi planlayan Karaman, stoperde ise Hosseini ile Toure'yi birlikte oynatacak. Ancak Hosseini'nin durumunun belirsizliğini koruması nedeniyle bu mevkide Batuhan Artarslan da göreve hazırlanıyor.
Cezalı olan Yusuf Yazıcı'nın yerine ise orta sahada Olcay Şahan forma giyecek.
Bu arada bordo- mavililerin dün yaptığı antrenmanda yine konukları vardı. Çalışmayı Düzköy Gökçeler Ortaokulu ve Sürmene Yakup Kalafatoğlu İlkokulu
öğrencileri de izledi.
BÜYÜK DURUŞMA YARIN İSVİÇRE'DE
Trabzonspor Kulübü'nün, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike süreci kapsamında CAS'a yaptığı başvuru sonrası duruşması yarın görüşülecek. Yaklaşık 1 yıldır bu duruşmaya hazırlanan Trabzonspor Hukuk Kurulu, konuyla ilgili kapsamlı bir rapor sunacak. Hukuk kurulunun yanı sıra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Başkan yardımcıları Ertuğrul Doğan ile Önder Bülbüloğlu da İsviçre'ye giderek duruşmaya katılacak.