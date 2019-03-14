Trabzonspor'da mecburi revizyon

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman son haftalarda kadroda istikrar yakalamıştı ancak Erzurumspor maçında değişime gidecek. Sakat olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yokluğundagörev vermeyi planlayan Karaman, stoperde ise Hosseini ile Toure'yi birlikte oynatacak. Ancak Hosseini'nin durumunun belirsizliğini koruması nedeniyle bu mevkideCezalı olan Yusuf Yazıcı'nın yerine iseBu arada bordo- mavililerin dün yaptığı antrenmanda yine konukları vardı. Çalışmayıöğrencileri de izledi.Trabzonspor Kulübü'nün, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike süreci kapsamında CAS'a yaptığı başvuru sonrası duruşması yarın görüşülecek. Yaklaşık 1 yıldır bu duruşmaya hazırlanan Trabzonspor Hukuk Kurulu, konuyla ilgili kapsamlı bir rapor sunacak. Hukuk kurulunun yanı sıra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Başkan yardımcıları Ertuğrul Doğan ile Önder Bülbüloğlu da İsviçre'ye giderek duruşmaya katılacak.