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, maçını yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 12:57
Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehir maçını yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Kayserispor - Başakşehir maçına atanan Yaşar Kemal Uğurlu, 27 hafta sonra bir Başakşehir maçına atanmış oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım

16 Mart Cumartesi:

13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa: Halis Özkahya

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-Göztepe: Serkan Çınar

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Bursaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa

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