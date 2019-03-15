Burak ve Emre milli takımda

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Takım'da 2. kez göreve gelen Şenol Güneş, 22 Mart'ta oynanacak Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki Arnavutluk maçıyla 5 bin 512 gün sonra milli heyecan yaşayacak. Tecrübeli çalıştırıcı aday kadrosunu bugün açıklayacak. Dün selefi Lucescu ile özel bir toplantı yaparak durum değerlendirmesinde bulunan Güneş'in, kadroda sürprizlere yer vermesi bekleniyor. Bunlardan bir tanesi Beşiktaş ile form grafiğini yükselten Burak Yılmaz, diğeri ise Başakşehirli Emre Belözoğlu. Milli Takım'a alınmaması büyük tartışma konusu olan Başakşehirli kaleci Mert'in de kadroya dahil edilmesi bekleniyor.Burak en son 6 Ekim 2017'de İzlanda maçında milli formayı giymişti