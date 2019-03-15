Bütün gözler İsviçre’ye çevrildi

Trabzonspor'un, şike süreciyle ilgili olarak TFF'nin gerekli yaptırımları uygulamadığı gerekçesiyle FIFA'ya yaptığı başvurunun iptali üzerine CAS'a yaptığı başvurunun duruşması bugün İsviçre'de yapılacak. UEFA ve FIFA ile ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, FIFA Disiplin Komitesi Başkanı'nın yetkisi olmadan bordo-mavili kulübün dosyasını reddettiği gerekçesiyle CAS'a başvurduklarını anımsatarak, CAS'tan olumlu karar çıkması halinde yeniden komitenin konuyu ele alacağını belirtti.
Bülbüloğlu, sunulan dosyalarının çok kuvvetli olduğunu belirterek, "Burada şikeye ilişkin UEFA'nın, CAS'ın verdiği karar, hepsi var. Infantino'nun açıklamaları var. İsviçre'deki avukatlarımız süper bir dosya yaptı"
diye konuştu. Bülbüloğlu, kararın çıkmasının ise 2 ay sürebileceğini söyledi.