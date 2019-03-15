Bütün gözler İsviçre’ye çevrildi

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un, şike süreciyle ilgili olarak TFF'nin gerekli yaptırımları uygulamadığı gerekçesiyle FIFA'ya yaptığı başvurunun iptali üzerine CAS'a yaptığı başvurunun duruşması bugün İsviçre'de yapılacak. UEFA ve FIFA ile ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, FIFA Disiplin Komitesi Başkanı'nın yetkisi olmadan bordo-mavili kulübün dosyasını reddettiği gerekçesiyle CAS'a başvurduklarını anımsatarak,Bülbüloğlu, sunulan dosyalarının çok kuvvetli olduğunu belirterek,diye konuştu. Bülbüloğlu, kararın çıkmasının ise 2 ay sürebileceğini söyledi.