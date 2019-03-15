Çizgi film olacak

BUGÜN NELER OLDU

Japon sponsorlarla iş birliği içinde olan ve Kagawa transferiyle Uzak Doğu'ya açılan Beşiktaş, daha büyük hedefler ve planlar içinde... Başkan Fikret Orman 10 günlük Japonya çıkarmasında birçok üst düzey görüşme yaptı. Orman,Ülkede milyonlarca insanın ilgi duyduğu bu sektörde Beşiktaş'ın yer almasının kulübe büyük ivme kazandıracağını düşünen Başkan,G.Saraylı Nagatomo ile Beşiktaşlı Kagawa dün yemekte buluştu. Kagawa Dünya Kupası sonrası ilk kez Japonya Milli Takımı'ndan davet alırken Nagatomo çağrılmadı