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Japonya’da siyah-beyazlıların tanıtımını üst seviyeye çıkarmanın planlarını yapan Başkan , Beşiktaş’ın çizgi filmini çektirip reklamın yanında kulübe para kazandırmayı da hedefliyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019
Çizgi film olacak
Japon sponsorlarla iş birliği içinde olan ve Kagawa transferiyle Uzak Doğu'ya açılan Beşiktaş, daha büyük hedefler ve planlar içinde... Başkan Fikret Orman 10 günlük Japonya çıkarmasında birçok üst düzey görüşme yaptı. Orman, Japon halkının çok sevdiği ve ülkenin en tanınmış eserlerinden olan Japon çizim sanatı anime ile ilgili girişimler için de düğmeye bastı. Ülkede milyonlarca insanın ilgi duyduğu bu sektörde Beşiktaş'ın yer almasının kulübe büyük ivme kazandıracağını düşünen Başkan, takımın televizyonlarda çizgi film olarak yer alması için yeni bir anlaşma yapmak üzere. Böylece hem reklam yapılacak hem de kulübün kasasına para girecek.

YEMEKTE BULUŞTULAR
G.Saraylı Nagatomo ile Beşiktaşlı Kagawa dün yemekte buluştu. Kagawa Dünya Kupası sonrası ilk kez Japonya Milli Takımı'ndan davet alırken Nagatomo çağrılmadı
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