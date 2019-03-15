Doğru kadro!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe, Başakşehir maçının ikinci yarısını oynayan 11'le Sivasspor mücadelesine çıkıyor.Fenerbahçe yenilse de bu bölümdeki oyunuyla geçer not almıştı. Bu oyunu gözlemleyen Yanal, sakat ve cezalılardan sonra geçen haftanın ikinci yarısına başlayan 11'den mecburi 2 değişiklik yapacak. Tecrübeli teknik adam, sakatlığı geçen Mehmet Topal'ı ve Serdar'ın cezası nedeniyle Sadık'ı görevlendirecek. Başakşehir maçına 11 başlayan Jailson ise bu mücadelede yedek kulübesinde olacak. Başakşehir maçının ikinci yarısına damga vuran Mehmet Ekici, yine sol kanatta görev yapacak.Moses, Dirar'ın sakatlığında sağ kanada geçecek. Cezası sona eren Ayew ise kulübede iyi bir alternatif olarak bekleyecek.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Medipol Başakşehir maçında hataları ile ön plana çıkan kaleci Volkan Demirel'i Sivasspor karşısında da ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.Ligde tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve haftaya düşme hattının 1 puan önünde 28 puanla 14. sırada giren Fenerbahçe, bugün evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Ligdeki son 5 maçından sadece 1 galibiyet elde edebilen sarı-lacivertli ekip, rakibini yenerek rahat bir nefes almayı hedefliyor.Sezon başında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Giuliano, burada gösterdiği performansla göz doldururken bu oyuncunun yerine alınan Yassine Benzia hayal kırıklığı yarattı ve kadro dışı bırakıldı. Guiliano, Al Nassr formasıyla ligide 23 maça çıkarken, 7 gol ve 4 asist üretti. Benzia ise Fenerbahçe'de 13 maçta sadece bir asist yapabildi.Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Eljif Elmas'ı transfer listesine alan Leicester City'nin genç oyuncu için Fenerbahçe ile pazarlık halinde olduğu ileri sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlerde Leicester'ın, Fenerbahçe ile görüştüğü ve Eljif'in sezon sonunda Ada'nın yolunu tutmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi. Makedon futbolcuyu özellikle İngiliz ekibinin teknik direktörü Brendan Rodgers'ın çok istediği ifade edildi.