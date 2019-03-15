Fenerbahçe DG Sivasspor! Mücadelede 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Sivasspor maçı 15 Mart Cuma günü (bugün) saat 20.30'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bu zorlu maçı sabah.com.tr adresinden CANLI olarak takip edebilirsiniz.





FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Ayew, Moses, Zajk, Soldado



MEHMET TOPAL SAHADA OLACAK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Sivasspor maçında takımını yalnız bırakmayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda 20:30'da başlayacak mücadeleyi kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekip, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de sakatlar can sıkarken, Mehmet Topal'dan sevindirici haber geldi.

Sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de yenilgisi bulunmayan teknik direktör Ersun Yanal, Sivasspor maçından galip gelmenin hesaplarını yaparken, hafta başından bu yana çalışmalarını sürdüren Mehmet Topal, yüzleri güldürdü.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maça arka adalesinde ağrı ile çıkan ve sonrasındaki hafta Medipol Başakşehir maçında görev alamayan Mehmet Topal, hem kulüp doktarlarının tedavisi hem de kendi özel dikkati ile iyileşti ve Demir Grup Sivasspor maçına yetişti.

Öte yandan Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in haricinde sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena forma giyemeyecek. Sarı-Lacivertli ekipte Nabil Dirar için doktorların seferberliği sürerken durumu maç saatinde netleşecek.