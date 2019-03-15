İngilizler coştu Almanlar döküldü

BUGÜN NELER OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde 4 İngiliz temsilcisi birden son sekize kalmayı başarırken, özellikle üç Alman takımını eleyerek bunu başarmaları dikkat çekti. Manchester United'ın evinde 2-0 yenildiği PSG'yi rövanşta 3-1 yenip elemesi, Liverpool'un 0-0'ın rövanşında Bayern Münih'i Almanya'da 3-1'le saf dışı bırakması en flaş sonuçlardı. Manchester City'nin Almanya'da 3-2 yendiği Schalke 04'ü evinde 7-0 yenmesi ise tarihi bir skordu.İngiliz takımları, Şampiyonlar Ligi'nde 2008-2009 sezonunda da aynı başarıyı göstermişti. Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Arsenal 10 sezon önce son sekize kalan takımlardı...Çok değil sadece 6 yıl önce Bayern Münih, Borussia Dortmund'u yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Ve 6 yıl sonra Şampiyonlar Ligi, Alman takımları için tam bir hayal kırıklığı sahnesi oldu. Hoffenheim'ın grup aşamasındaki başarısızlığının ardından son 16 turunda Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Schalke 04'ün de elenmesiyle 13 yıl sonra ilk kez turnuvanın çeyrek finalinde Alman takımı kalmadı. Üstelik bu üç takımın da İngiliz rakipleri karşısında sahada varlık gösterememesi dikkat çekici bir başka konuydu.böylece kulüpler bazında da ağır bir darbe aldı.Çeyrek finale kalan tek İspanyol takımı olan Barcelona, Nou Camp'ta 30 maçta 27 galibiyet ve 3 beraberlikle, Bayern'in yenilmezlik rekorunu kırdı. Barça, üst üste 12. kez çeyrek finale kalarak bu alanda da rekorun yeni sahibi oldu.Üç Alman takımını kupa dışına iten İngilizlerin yükselişi mi yoksa Almanlar ve uzun yıllar sonra son 8'e bile bir takımla gelen İspanyolların düşüşü mü? Önce bunu düşünmek lazım. İngiliz kulüpleri yüksek yayın gelirleri ile artık 70 milyon Euro'ya kaleci ve stoper transferi yapabiliyor. Ellerindeki yıldızları kaptırmayacak kadar sağlam ekonomiye sahipler. Solskjaer tecrübesiz, onu bir kenara bırakalım. Guardiola, Klopp ve Pochettino bugünün futbolunda top 5 teknik adamlar listesinde yer alan isimler. Bunlar İngilizlerin artıları ama kabul edelim Bayern Münih ve Real Madrid gibi kadrosunu yenilemekte geç kalan takımların da İngilizlerin ekmeğine yağ sürdüğü ortada. İngiliz kulüplerinin bu yükselişi, Alman ve İspanyol kulüplerinin de yeniden yapılanma sürecini hızlandıracaktır...Almanlar, Bayern, Dortmund ve Schalke'nin aynı turda elenip çeyrek final görememesine, "Dexit" adını koydu. İngiltere'nin AB'den çıkmasına gönderme yapan Almanlar adına, Milli Takım'ın başarısızlığını da katınca ortaya sorgulanması gereken bir tablo çıkıyor. Bizde Alman övme hastalığı karikatürlere konu olacak kadar derin bir tutku, hatta bu futbolda daha da derin. Bence bütçesi Dortmund'dan büyük Tottenham'ın Favre'nin öğrencilerini elemesi, Manchester City'nin Schalke'yi rahat elemesi çok da şaşırtıcı değil. Burada esas olan bütçesi kuvvetli Bayern Münih'in kadrosunu yenilemekte geç kalması… Bu da Alman altyapılarının sanıldığı kadar iyi çalışmamasından kaynaklanıyor. Almanlar artık yabancı gençlerin peşinden koşuyorlar. Dortmund'un en büyük yıldız adayı Jadon Sancho bir İngiliz… Sorun her yerde aynı, günü yakalayamayan, üretemeyen kaybediyor.