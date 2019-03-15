PFDK değil çadır tiyatrosu!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, tarihe geçen, skandal kararlar vermeye devam ediyor. Kurul, dün yaptığı toplantıda hakem Fırat Aydınus'a, "Futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle"
30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Olayda adı geçen ve küfürlere maruz kalan yardımcı hakem Yusuf Bozdağan da 10 gün ceza aldı.
İşin ilginç tarafı 30 gün ceza verilen Fırat Aydınus, Milli Takım arası ve 31 Mart'taki seçimler nedeniyle bu cezanın 21 gününü neredeyse boş geçecek.
9 güne yalnızca iki maç haftası düşüyor, yani Aydınus neredeyse uzatmalı bir tatil yapacak.
Hatırlanacağı gibi Fırat Aydınus, Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında yardımcısına, "O bayrağı…"
diye başlayan küfürler savurmuştu. Son dönemlerde başarısız saha içi ve VAR yönetimiyle hedefte olan Aydınus'un bu son küfürlü söylemlerinin ardından daha ağır bir ceza gelmesi bekleniyordu. Kulüp yöneticileri hakemlerle ilgili demeç verince 45-60 gün arası cezayı jet hızıyla veren disiplin kurulu, yardımcısına ağır küfürler eden Aydınus'a verdiği bu ceza sosyal medyada da doğal olarak tepki gördü. "
PFDK yine eyyam yapmış.. Komik kararlar bitmiyor" diye yorumlar yapılırken, PFDK'nın yapısı bir kez daha tartışmaya açıldı.