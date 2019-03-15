PFDK değil çadır tiyatrosu!

BUGÜN NELER OLDU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, tarihe geçen, skandal kararlar vermeye devam ediyor. Kurul, dün yaptığı toplantıda hakem Fırat Aydınus'a,30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Olayda adı geçen ve küfürlere maruz kalan yardımcı hakemİşin ilginç tarafı 30 gün ceza verilen9 güne yalnızca iki maç haftası düşüyor, yaniHatırlanacağı gibi Fırat Aydınus, Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında yardımcısına,diye başlayan küfürler savurmuştu. Son dönemlerde başarısız saha içi ve VAR yönetimiyle hedefte olan Aydınus'un bu son küfürlü söylemlerinin ardından daha ağır bir ceza gelmesi bekleniyordu.PFDK yine eyyam yapmış.. Komik kararlar bitmiyor" diye yorumlar yapılırken, PFDK'nın yapısı bir kez daha tartışmaya açıldı.