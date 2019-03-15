Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Sevilla'da Machin dönemi sona erdi

'da Machin dönemi sona erdi

1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden , teknik direktör 'in görevine son verdiğini duyurdu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 17:11
Sevilla'da Machin dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle 43 yaşındaki İspanyol teknik adamın görevine son verildiği, yerine sezon sonuna kadar kulübün futbol direktörü Joaquin Caparros'un getirildiği belirtildi.

Sevilla'nın 17 Mart Pazar günü deplasmanda Espanyol ile yapacağı lig başında, takımı 63 yaşındaki Caparros çalıştıracak.

İspanya temsilcisi, ligde son 6 maçında sadece 4 puan alarak zirve yarışından uzaklaşırken, dün oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde ise Çekya ekibi Slavia Prag'a elenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevilla'da Machin dönemi sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN