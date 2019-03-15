Spor dünyasından Yeni Zelanda'daki terör saldırısına tepki

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur ve Leicester City'nin aralarında yer aldığı kulüplerin yanı sıra kariyerini İngiltere'de sürdüren Mısırlı Muhammed Salah, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Arjantinli Sergio Agüero gibi yıldız futbolcular 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı sosyal medya hesaplarından kınadı.

İspanya'nın Barcelona ekibi, Türkçe ve İngilizce hesaplarından "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla dayanışma duygularımızı ifade ediyor ve kurbanların ailelerine başsağlığı diliyoruz." paylaşımını yaptı.

Almanya'nın Borussia Dortmund, Fransa'nın Paris Saint-Germain, İtalya'nın Roma, Inter ve Milan takımları terör saldırısını sosyal medya hesaplarından kınayan mesajlar yayımladı.

İtalya'da Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Türkçe ve İngilizce "Rengi, ülkesi, dini yok! Teröre lanet olsun! Dualarım hayatını kaybeden ve yaralanan Müslüman kardeşlerimle.", İngiltere'nin Leicester City takımında oynayan Çağlar Söyüncü de "Dualarımız bugün gerçekleşen hain terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan Müslüman kardeşlerimizle! Teröre lanet olsun." ifadelerini kullandı.

Futbol hayatına Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'de devam eden Galatasaray'ın eski Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis ile bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve kariyerini Gazişehir'de sürdüren Moussa Sow da terör saldırısıyla ilgili üzüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, sosyal medya hesabında, "Yeni Zelanda'da 49 masum insanın öldürüldüğünü duyduğum için gerçekten çok üzgünüm. Terörün rengi, dini, ülkesi yoktur. Dualarım mağdurlar ve aileleriyle birlikte." dedi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından terör saldırına ilişkin video paylaşan Müslüman ragbici Sonny Bill Williams da "Duygularımı dile getirecek kelimeler bulmakta zorlanıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm dualarım sizinle." ifadelerini kullandı.