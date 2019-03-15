Zidane’a ilk hediye Militao

BUGÜN NELER OLDU

Bu sezon her cephede büyük hayal kırıklığı yaşayan ve Zinedine Zidane'ı tekrar takımın başına getiren Real Madrid beklenen transfer harekatına başladı. Zidane'ın imzasının ardından hemen hemen bütün Avrupa medyasında transfer listeleri yayınlanan ve adı Hazard, Pogba, Mbappe, Neymar gibi isimlerle anılan Real Madrid'in ilk transferi bir stoper oldu. İspanyol kulübü, Porto'nun Brezilyalı stoperi Eder Militao'yu transfer ettiğini ve 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. İspanyol basını, Real Madrid'in 21 yaşındaki futbolcu için Porto'ya 50 milyon Euro ödediğini iddia etti. Real Madrid'de hafta başında göreve getirilen Zidane, önlerinde 11 maçın bulunduğunu ancak en önemlisinin gelecek sezona hazırlık olacağını söylemişti.