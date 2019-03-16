Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor (CANLI)

- (CANLI)

'in 26. haftasında sahasında 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 16.3.2019 13:34 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 13:38
Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Saat 13:30'da başlayan ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Cüneyt Çakır yönetiyor. Maçın VAR'ı ise Koray Gençerler...

A.KONYASPOR 0-1 Ç.RİZESPOR

2' Vedat (Çaykur Rizespor)

İLK 11'LER

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali, Amir, Milosevic, Mücahit

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa, Samudio, Aatif, Boldrin, Vedat

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN