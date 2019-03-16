Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Saat 13:30'da başlayan ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Cüneyt Çakır yönetiyor. Maçın VAR'ı ise Koray Gençerler...
A.KONYASPOR 0-1 Ç.RİZESPOR
2' Vedat (Çaykur Rizespor)
İLK 11'LER
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali, Amir, Milosevic, Mücahit
Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa, Samudio, Aatif, Boldrin, Vedat