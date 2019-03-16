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- (CANLI)

'in 26. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 16.3.2019 18:09 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 18:17
Beşiktaş - Göztepe (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta oynanacak maçı Serkan Çınar yönetiyor. Maçın VAR'ı ise Serkan Tokat...

Karşılaşma 19:00'da başlıyacak ve beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ 0-0 GÖZTEPE

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Kagawa, Quaresma, Burak Yılmaz

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Serdar, Yasin, Deniz

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Beşiktaş - Göztepe (CANLI)
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