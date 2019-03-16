Beşiktaş - Göztepe (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geliyor.
Vodafone Park'ta oynanacak maçı Serkan Çınar yönetiyor. Maçın VAR'ı ise Serkan Tokat...
Karşılaşma 19:00'da başlıyacak ve beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ 0-0 GÖZTEPE
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Kagawa, Quaresma, Burak Yılmaz
Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Serdar, Yasin, Deniz