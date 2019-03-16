Son dakika: Mehmet Topal'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Topal'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan tecrübeli futbolcunun sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi.

Maçın 54. dakikasında sakatlanan ve maça devam edemeyen Mehmet Topal'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Mehmet Topal, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçların aday kadrosuna da çağrılmıştı.

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