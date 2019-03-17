Adriano 4. kez maçı tamamlayamadı

BUGÜN NELER OLDU

Beşıktaş bu sezon sık yaşadığı adale sakatlıklarının bir yenisi ile Göztepe maçında karşı karşıya kaldı. Adriano daha 12. dakikada sakatlanarak kenara gelirken, Şenol Güneş bu sezon 12 maçta 14 kez sakatlıklar yüzünden hamle yapmak zorunda kaldı. En fazla sakatlanan ise 4 defa ile Adriano oldu.Vodafone Park'ta oynanan Bursaspor maçını da 82'de sakatlık yüzünden bitirememişti. Güneş bu sezon 12 farklı maçta 14 kez bu sebeple oyuncu değiştirdi.maç sırasında sakatlanarak kenara gelen isimler oldu.Acıyla oyundan çıkan Adriano maçı beklemeden stattan ayrıldı.. Oyuncunun giderken ıslık çalması ise dikkat çekiciydi.