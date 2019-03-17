Antalya’nın hasreti bitti

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de evinde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamayan Antalyaspor kötü seriye Alanyaspor karşısında son verdi ve üç puanı üç golle almayı başardı. Antalya derbisinde 27'nci dakikada Hakan Özmert'in sağ çaprazdaki serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. 5 dakika sahneye Doukara çıktı ve ceza sahası dışından sert bir şutla skoru 2-0 yaptı. Antalyaspor ikinci yarıya da golle başladı ve Amilton 48'inci dakikada skoru 3-0 yaptı.90+4'te Cisse'nin kafayla attığı golü hakem Zorbay Küçük, VAR kararı ile iptal etti ve maç 3-0 sona erdi.