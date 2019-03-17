Avrupa koşusu

BUGÜN NELER OLDU

Geçen hafta Akhisarspor karşısında attığı golle alınan 3 puanda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, Erzurum'da da sahne alarak ağları havalandırdı ve maçın kahramanı oldu. Bordo-mavili ekibin Süper Lig'de bu sezon attığı son 9 golün 6'sına doğrudan katkısı olan (4 gol, 2 asist) Nijeryalı futbolcu, performansıyla büyük alkış aldı. Tecrübeli oyuncuyu maç sonu hocası da özel olarak kutladı.Karşılaşmanın 48. dakikasında sol çaprazdan ceza alanına girer girmez çok sert vurup direğe takılan Ekuban, 64'te ise verdiği şık pasla Nwakaeme'ye golü attırdı.Dk. 78İkinci yarıda Erzurumspor'da Munsy'nin kafayı vurduğu top, önündeki Eduok'a çarparak ağlara gitti. Ancak VAR incelemesi sonrası Eduok'un ilk pozisyonda ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.Dk. 85Nwakaeme'nin attığı ikinci gol, daha öncesinde Rodallega'nın Lokman'a yaptığı faul nedeniyle iptal edildi. Sarı kart gören Rodallega cezalı duruma düştü.