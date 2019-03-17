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Futbolcular bir duruş sergiliyor

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2019
Futbolcular bir duruş sergiliyor
Milli araya 3 puanla giren Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, galibiyetten ötürü oyuncularını kutladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Sezon başından beri birçok zorluk yaşadık. Kısıtlı kadromuz oldu, sakatlık sorunlarıyla karşılaştık ama takım olma yolunda oyuncularımız inanılmaz bir mesafe kaydettiler. Çalışıyorlar, şikâyet ediyorlar, daha fazla çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar ve camiamızın bu günlere gelmesinde inanılmaz bir duruş gösteriyorlar. Ben huzurlarınızda oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyet hem bize hem camiamıza hayırlı olsun. Uzun bir ara olacak. Tatil huzurlu olacak" ifadelerini kullandı.

Erzurum hatırası
Karşılaşma sonrasında bordo-mavili teknik heyet ve futbolcular soyunma odasında hatıra fotoğrafı çektirdi. Fırtına, daha sonra karayoluyla Trabzon'a döndü.
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Futbolcular bir duruş sergiliyor
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