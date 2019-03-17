Kasımpaşa nefes aldı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'deki kritik randevuda Kasımpaşa, konuk olduğu Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti ve 2019'da ilk galibiyetini aldı. Konuk takım henüz 7'nci dakikada Koita'nın golüyle üstünlük sayısını bulurken, Akhisarspor'da Manu 32'nci dakikada attığı golle tabelayı eşitledi. Maçın 60'ıncı dakikasında yeşil-siyahlılar penaltı kazandı, 62'de atışı gole çeviren Bokila, Akhisarspor'u 2-1 öne geçirdi. Ancak 87'nci dakikada Khalili beraberliği sağladı. Trezeguet 90+5'te Akhisarspor'u yıkan isim oldu. Bu sonuçla 21 puanda kalan lig sonuncusu Akhisarspor çok önemli fırsatı kaçırdı. Kasımpaşa 8 maç sonra ilk kez kazanarak 34 puana yükseldi ve milli araya moralli girdi.