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nefes aldı

2019’daki ilk galibiyetini Akhisar deplasmanında Trezeguet’nin 90+5’teki golüyle alan , puanını 34’e yükseltti, milli araya moralli girdi

Giriş Tarihi: 17.3.2019
Kasımpaşa nefes aldı
Süper Lig'deki kritik randevuda Kasımpaşa, konuk olduğu Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti ve 2019'da ilk galibiyetini aldı. Konuk takım henüz 7'nci dakikada Koita'nın golüyle üstünlük sayısını bulurken, Akhisarspor'da Manu 32'nci dakikada attığı golle tabelayı eşitledi. Maçın 60'ıncı dakikasında yeşil-siyahlılar penaltı kazandı, 62'de atışı gole çeviren Bokila, Akhisarspor'u 2-1 öne geçirdi. Ancak 87'nci dakikada Khalili beraberliği sağladı. Trezeguet 90+5'te Akhisarspor'u yıkan isim oldu. Bu sonuçla 21 puanda kalan lig sonuncusu Akhisarspor çok önemli fırsatı kaçırdı. Kasımpaşa 8 maç sonra ilk kez kazanarak 34 puana yükseldi ve milli araya moralli girdi.
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