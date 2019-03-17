Kayserispor - Medipol Başakşehir (Canlı)

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Kayserispor - Medipol Başakşehir maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

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Takımların kadroları şöyle:

KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Jean Armel Kana-Biyik, Oleksandr Kucher, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Silvestre Varela, Tjaronn Chery, Umut Bulut, Artem Kravets

Yedekler: Muammer Yıldırım, Levent Gülen, Hakan Çıtak, Atila Turan, Nurettin Korkmaz, Berkant Kök, Mert Özyıldırım, Asamoah Gyan, Emre Demir

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Mahmut Tekdemir, Fedor Kudryashov, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Marcio Mossoro, Arda Turan, Robinho

Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar Alparslan Erdem, Eljero Elia, Soner Aydoğdu, Milos Jojic, Mustafa Kutay Pekşen, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni

ALPARSLAN ERDEM 302 GÜN SONRA KADRODA



Medipol Başakşehir'in deplasmanda İM Kayserispor ile oynayacağı mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak olan turuncu-lacivertli futbolcu Alparslan Erdem, yaşadığı sakatlığın ardından tam 302 gün sonra bir maçın kadrosunda kendine yer buldu.



Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda İM Kayserispor'a konuk oluyor. Bu zorlu mücadele öncesi turuncu-lacivertlilerde ise Alparslan Erdem sevinci yaşanıyor. Çapraz bağları kopan ve uzun süredir tedavi gören 30 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından Kayserispor mücadelesinin kadrosuna alındı. Son maçına 19 Mayıs 2018'de takımının sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçta çıkan Alparslan, bu müsabakanın ardından tam 302 gün sonra bir maçın kadrosuna alındı. Başarılı futbolcu, yedek kulübesinde başlayacağı karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında forma şansı bekleyecek.