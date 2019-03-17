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Kupa Voley'de şampiyon

Voleybolda AXA Erkekler Kupa Voley finalinde , 'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2019 19:49 Güncelleme Tarihi: 17.3.2019 20:07
Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe
Malatya'da oynanan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 25-20, 25-18, 20-25 ve 15-10 setlerle 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Voleybol Erkek takımı önümüzdeki yıl CEV Kupasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.


Salon: Malatya Merkez

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Erdal Akıncı

Fenerbahçe: Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberq, Emre Batur (Ahmet Karataş (L), Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)

Galatasaray: Selçuk Keskin, Antonow, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın, Duff, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır(L), Emin Gök, Gergye, Özgür Türkmen)

Setler: 25-20, 25-18, 20-25, 22-25,

Süre: 154 dk.
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Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe
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