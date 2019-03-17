Monchi Sevilla'ya döndü

Serie A ekiplerinden Roma'dan ayrılan Sportif Direktör Monchi'nin yeni adresi belli oldu. Monchi eski takımı Sevilla'ya geri döndü. Kulübün resmi internet sitesinden yapılana açıklamada, 50 yaşındaki sportif direktör ile anlaşma sağladıkları ve sözleşmenin 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu. Sevilla ayrıca Monchi için yarın basın toplantısı yapılacağını açıkladı.

Sevilla'da uzun yıllar kalecilik yapan başarılı teknik adam, 2000 ile 2017 yılları arasında kulüpte sportif direktörlük görevinde çalıştı. İspanyollar onun döneminde 5 UEFA Kupası, 2 İspanya Kral Kupası ve 1'er UEFA Süper Kupası ile İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.