Mucizenin adı Çaykur Rize

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor rakip tanımaksızın kazanmaya devam ediyor. Mavi-Yeşilliler, Atiker Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü ve puan sıralamasında da 7.'liğe yükseldi. Çaykur Rizespor sadece 9 hafta önce 12 puanla son sıradaydı. Konuk ekibi 3 puana taşıyan golleri 2. dakikada Vedat Muric ve 68. dakikada Samudio'dan geldi.Yeşil-beyaz ekip teknik direktörKonyasporlu taraftarlar, PKK'lı teröristlerce Polonya'da öldürülen üniversite öğrencisi Furkan Kocaman'ı unutmadı. Taraftarlar tribüne 'Şehit oldu Furkan acımız Kocaman' pankartı astı.Atıker Konyaspor sahaya kollarında Çanakkale Savaşı'nın unutulmaz kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın silüetinin olduğu formayla sahaya çıktı. Müsabaka öncesi Çanakkale Şehitleri için ise bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Ligin ilk 17 haftasını son sırada tamamlayan ve sadece 12 puan alabilen Rizespor ikinci yarıda coştu. Çıktığı 9 lig maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 yenilgi alarak 22 puan toplayan Okan Buruk'un ekibi, 18 gol atarken, kalesinde sadece 5 gol gördü ve en başarılı takım oldu.