Son dakika: Karabükspor küme düştü!

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Altay, konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenerek milli araya moralli girdi. Yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden zor bir dönem geçiren Karabükspor ise bu sonuçla 1. Lig'e resmen veda etti. Siyah-beyazlılara galibiyete getiren golleri Paixao (2), Kappel ve Furkan kaydetti. İzmir ekibi 37 puana yükseldi, Karabükspor ise eksi 1 puanda kaldı.

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DAN 1. LİG'E VEDA

Geçen yıl Süper Lig'e veda eden ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan Kardemir Karabükspor, bu sezon genç bir kadroyla mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'de bitime 8 hafta kala küme düştü. 26. hafta mücadelesinde Altay'a 4-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un -1 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşti.

Süper Lig'de 10 sezon yer alan ve 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi öne eleme turunda mücadele eden Kardemir Karabükspor, daha önce 4 kez Süper Lig vizesi aldığı 1. Lig'e 3. kez veda etti.

Karabük temsilcisi bu yıl 28. kez yer aldığı 1. Lig'de 1972-1973 ve 1982-1983 sezonlarında da küme düşmüştü.

Kardemir Karabükspor, en son 2007-2008 sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele etmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Altay perdeyi açtı. Murat Uslu sağ kanattan içeriye kesti, uygun durumda gelişine düzgün bir vuruş yapan Paixao golü yaptı: 1-0.



34. dakikada fark 2'ye çıktı. Furkan penaltı noktasında bekleyen Paxiao'ya çevirdi, Paxiao'nun şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Kappel fileleri havalandırdı: 2-0.



36. dakikada Tatos'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan'ın şutunda Karabükspor kalecisi Furkan topu ayaklarıyla çıkardı.



42. dakikada Putsila'nın sağ kanattan yaptığı ortaya kafa vuruşu yapan Paixao, skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.



76. dakikada Altay savunma arkasına atılan topla buluşan Emre'nin şutunda kaleci Aydın topu kornere çeldi.



88. dakikada İbrahim Akın'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan, kale önündeki Furkan'a çevirdi. Furkan da kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 4-0.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Yıldırım

Altay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, İbrahim Öztürk, Mustafa Murat Uslu, Serkan Sözmen, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 46 Tavares), Putsila (Dk. 73 Sinan Özkan), Tatos, İhsan Furkan Deniz, Kappel (Dk. 64 İbrahim Akın), Paixao

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Oğuz Eken, Ahmet Karadayı, Fatih Tultak, Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Emre Eser (Dk. 85 Doğukan Sabih Toksöz), Toykan Topuz (Dk. 88 Melih Berat Arslan), Fatih Kızılay (Dk. 46 Hüseyin Topbaş), Cihan Aydın

Goller: Dk. 9 ve Dk. 42 Paixao, Dk. 34 Kappel, Dk 88 İhsan Furkan Deniz (Altay)

Sarı kart: Dk. 47 İhsan Furkan Deniz (Altay)

SAİT KARAFIRTINALAR: KOLAY BİR MAÇ DEĞİLDİ AMA FUTBOLCULARIMIZ KOLAYA ÇEVİRDİ

Spor Toto 1. Lig'de Altay'ın sahasında Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.



Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar sezonu Altay'a yakışan yerde bitirmek istediklerini söyledi. Sıcak havada oynadıkları müsabakadan iyi oyunla 3 puanı almayı bildiklerini belirten Sarıfırtınalar, "Geçen hafta lider karşısında üst düzey bir maç oynadık. Mağlup olduk ama herkes bizim performansımızı konuşmuştu. O maçın ardından ligin dibindeki takımla oynamak bizi tedirgin etti. Oyuncularımızla da hafta içinde bunları konuştuk. Milli takım arası sebebiyle de ve tatil havası vardı. Kolay bir maç değildi ama futbolcularımız kolaya çevirdi. İnşallah her hafta üzerine koyarak sezonu bize yakışan yerde bitiririz" ifadelerini kullandı.

İLHAN ÖZER: BUGÜN NE YAZIK Kİ LİGE VEDA ETTİK

Altay yenilgisiyle küme düşmeyi garantileyen ilk takım olan Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör İlhan Özer kalan haftalarda oyuncuların gelişimi için çalışacaklarını söyledi. Altay'ın kendilerinden hem daha güçlü hem de daha dirençli olduğunu vurgulayan Özer, "Hücum ve savunma anlamında eksiklerimiz var. Bugün ne yazık ki lige veda ettik. Kalan 8 haftada oyuncularımızın gelişimi üzerine çalışacağız" dedi.