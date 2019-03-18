100 değil 200 feda olsun

Trabzonspor'un sezon başında Hapoel Beer Sheva'dan 1 milyon 100 bin Euro'ya transfer ettiği Anthony Nwakaeme lige damgasını vurmaya devam ediyor. Erzurumspor deplasmanında takımına galibiyeti getiren isim olan Nwakaeme, son 4 maçta 4 gol, 1 asistle bordo-mavilileri Avrupa yarışında tutan isim oldu.

Toplam 9 gol ve 5 asiste ulaşan Nwakaeme'nin sözleşmesindeki özel madde de tekrar gündeme geldi. Bilindiği gibi sezon başında 1 milyon Euro isteyen ancak 900 bin Euro'ya ikna edilen Nwakaeme, toplam 19 gol veya asiste ulaşırsa, ekstra 100 bin Euro daha istemiş ve bu isteği kabul edilmişti. Ve Nijeryalı ligin bitmesine 8 maç kala 5 kez daha skora katkı yaparsa bu parayı alacak.

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ise bu parayı büyük bir mutlulukla ödeyeceklerini belirterek, "100 değil 200 bin Euro feda olsun. Yeter ki bu şekilde takımına katkı vermeye devam etsin. Kendisine güvenen ve sözleşmesine bu maddeyi ekleten oyuncuya biz sadece saygı duyarız" şeklinde konuştu.



TEŞEKKÜRLER ERZURUMSPOR

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor yönetimine misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti. Bordo-mavili kulübün, Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, "Dadaşlar diyarı Erzurum'a keyifli bir deplasman yolculuğu. Deplasmanı dost kılan sevgili Erzurum halkına ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a teşekkürlerimizle" ifadelerine yer verildi.



BİR GÖRÜŞ - ERMAN TOROĞLU



İnsan değil makine

Normal bir insan değil. İnsan makine karışımı bir şey. Değişik bir adam. Mesela Gomis daha hareketsizdi bu daha hareketli. Kalçayı koydu mu önüne adım atamıyorsun. Rakibini ezerek oynuyor. Bazı pozisyonlarına bakıyorum bu pozisyona faul verir miyim diye ama yok rakibini ezerek alıyor. Farklı bir boyut. Rakipten tekme yiyor filan hiçbir şey demiyor. Çok beyefendi bir oyuncuya benziyor.

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