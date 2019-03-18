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Başkanı , kulübün tanıtım faaliyetleri kapsamında Turizm Bakanı ’yi makamında ziyaret etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 11:42
Fikret Orman, Malezya'da Beşiktaş'ı tanıtıyor

Ziyarette, Beşiktaş Kulübü'nün Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu ile Malezya Turizm Bakan Yardımcısı Datuk Musa Hj Yusof da yer aldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Orman, sıcak bir ortamda geçen toplantıda Ketapi ile futbolun tanıtım gücü kullanılarak iki ülke arasındaki turizm ve iletişim faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda olası iş birlikleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Fikret Orman, ziyaretin sonunda Malezya Turizm Bakanı Datuk Mohamaddin Bin Ketapi'ye Beşiktaş forması ve plaket verdi.

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Fikret Orman, Malezya'da Beşiktaş'ı tanıtıyor
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