Lider ucuz yırttı

Lig lideri M.Başakşehir, Kayseri deplasmanında son saniyede kazandığı penaltı ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybetti. Ev sahibi Kayseri, 24. dakikada Mert'in büyük hatasını Şamil Çinaz'ın gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti.
Başakşehir cephesi itirazda bulunurken, VAR'a giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu gol kararı verdi. Bu dakikadan sonra rakip kaleyi ablukaya alan turuncu-lacivertliler, kaleci Lung'a takıldı.
Üst üste ataklarda fileleri bir türlü bulamayan Başakşehir'de 90+2'de Çaicara'nın ortasına Sapunaru
engel olmak isterken top koluna çarptı
. Hemen oyunu durdurmayan hakem Uğurlu, 90+5'te VAR incelemesine çağrıldı ve görüntüyü izledikten sonra penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Adebayor, topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu ilan etti.
MİNİ YORUM: AHMET ÇAKAR
Penaltı doğru karar
YAŞAR
Kemal Uğurlu, mükemmel bir maç yönetti. Kayseri'nin attığı golde kesinlikle VAR'a ihtiyaç vardı. Baktı, kaleci Mert'in top ile el temasının kesildiği anda Şamil'in topa vurduğunu ve gol olduğunu saptadı. Haklı olarak da golü verdi. Son dakikadaki penaltıda Kayserili oyuncu sağ koluyla topun geçiş yönünü kapatıyor. Kol vücuda yapışık değil. Top, kolun alt tarafına çarpıp sıyırıyor ve bu nedenle penaltı kararı doğru.