Lider ucuz yırttı

BUGÜN NELER OLDU

Lig lideri M.Başakşehir, Kayseri deplasmanında son saniyede kazandığı penaltı ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybetti.Başakşehir cephesi itirazda bulunurken, VAR'a giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu gol kararı verdi.Üst üste ataklarda fileleri bir türlü bulamayan Başakşehir'de 90+2'de Çaicara'nın ortasınaengel olmak isterken. Hemen oyunu durdurmayan hakem Uğurlu, 90+5'te VAR incelemesine çağrıldı ve görüntüyü izledikten sonra penaltı kararı verdi.Kemal Uğurlu, mükemmel bir maç yönetti. Kayseri'nin attığı golde kesinlikle VAR'a ihtiyaç vardı. Baktı, kaleci Mert'in top ile el temasının kesildiği anda Şamil'in topa vurduğunu ve gol olduğunu saptadı. Haklı olarak da golü verdi. Son dakikadaki penaltıda Kayserili oyuncu sağ koluyla topun geçiş yönünü kapatıyor. Kol vücuda yapışık değil.