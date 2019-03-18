Lucescu teftişte!

BUGÜN NELER OLDU

Şenol Güneş'in 1 Haziran tarihinde A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceğinin açıklanmasının ardından Beşiktaş yönetimi teknik direktör arayışlarına başlamış ve Mircea Lucescu ile yaptığı görüşmelerden olumlu bir şekilde ayrılmıştı. Bu gelişmenin ardından, Rumen çalıştırıcının BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret ederek, siyah-beyazlı yöneticiler ve teknik direktör Şenol Güneş'le bir araya geldiği ortaya çıktı.Beşiktaş'ın başına oğlu Razvan Lucescu ile birlikte geçmek isteyen ve bunu tesislerdeki buluşmada da dile getiren 73 yaşındaki Mircea Lucescu'nun yöneticilere çalışma planı hakkında bilgi verdiği öğrenildi.Bilindiği gibi siyah-beyazlılar, maliyetleri düşürüp gençleşme politikasına dönüş yaparken Lucescu da yeni jenerasyon Milli Takım'ın ilk adımlarını atan isim olmuştu.