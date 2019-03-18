Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Lucescu teftişte!

Lucescu teftişte!

Ümraniye’deki zirvenin ana maddelerinden birisi Rumen hocanın siyah-beyazlı takımda birlikte çalışmak istediği oğlu Razvan’dı. Ayrıca iki teknik adam, ve Ay-Yıldızlı ekibimiz hakkında da görüş alışverişinde bulundu

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019
Lucescu teftişte!
Şenol Güneş'in 1 Haziran tarihinde A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceğinin açıklanmasının ardından Beşiktaş yönetimi teknik direktör arayışlarına başlamış ve Mircea Lucescu ile yaptığı görüşmelerden olumlu bir şekilde ayrılmıştı. Bu gelişmenin ardından, Rumen çalıştırıcının BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret ederek, siyah-beyazlı yöneticiler ve teknik direktör Şenol Güneş'le bir araya geldiği ortaya çıktı.

ORTAK KONU GENÇLEŞTİRME
Beşiktaş'ın başına oğlu Razvan Lucescu ile birlikte geçmek isteyen ve bunu tesislerdeki buluşmada da dile getiren 73 yaşındaki Mircea Lucescu'nun yöneticilere çalışma planı hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Ayrıca Lucescu ile Güneş'in, Beşiktaş ve Milli Takım'ın yeniden yapılanması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Bilindiği gibi siyah-beyazlılar, maliyetleri düşürüp gençleşme politikasına dönüş yaparken Lucescu da yeni jenerasyon Milli Takım'ın ilk adımlarını atan isim olmuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Lucescu teftişte!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN